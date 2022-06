Designwoning met prachtige eigentijdse elementen

Veel mensen komen tot rust in hun badkamer. Het is een ruimte die dikwijls overzichtelijk en minimalistisch vormgeven is. Weinig poespas en veel ruimtelijkheid en transparantie. Dat zijn de zaken waar mensen van nu van houden. In deze badkamer treffen we zo´n minimalistische look ook aan, het is echt een oord waarin je volkomen kunt ontspannen. Daarbij is de vormgeving van deze badkamer bijzonder luxe. Let maar eens op de wand achter de dubbele wastafel. Dat laatste is vrij praktisch, want dan kun je fijn samen van de badkamer gebruik maken. En let ook even op de grote spiegel, deze voegt extra ruimtelijkheid toe aan deze kamer.