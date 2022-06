Vervallen woning is weer up-to-date

We werpen hier een blik op de voorkant van de woning. Dit was nog voor de renovatie en uitbreiding. De toestand van de woning was slecht en daarom was het nodig om een grootschalige renovatie uit te voeren, zodat het huis in zijn oude staat hersteld kon worden. Het ziet er toch, ondanks de slechte staat, idyllisch uit, dat is het potentieel dat we in de woning kunnen herkennen. Deze moest door een upgrade van het huis naar voren gehaald worden. Het is een karakteristiek huisje, zoveel is zeker.