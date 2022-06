Waanzinnig vervallen woning kreeg een nieuwe look

Soms zie je huizen die het daglicht niet meer kunnen verdragen. Vandaag nemen we je mee naar een gevalletje ´aanpakken of verhuizen´. Een beetje kort door de bocht, maar het was wel degelijk de keuze waar de bewoners voor stonden. Gelukkig hadden ze de middelen om het huis aan te pakken, zodat het weer jaren mee kon. Vaak zijn huizen wel oké, maar voldoen ze niet helemaal aan de eisen van de bewoners, herken je dat? Voor ons was dit project een feest van herkenning. Soms zijn huizen onpraktisch ingericht en hebben de esthetische kwaliteiten te lijden gehad onder de invloed van wind, regen en zon. Dan is het tijd om de handschoenen aan te trekken en je woonstee een flinke upgrade te geven. Bij dergelijke projecten is het ook goed om een expert te betrekken bij de werkzaamheden, dan weet je zeker dat het goed komt. Veel verbouwingen hebben het doel om een woning weer in zijn oude staat te herstellen of er juist een nieuwe look aan te geven. Vandaag is het laatste aan de orde. Kijk met ons mee naar de schitterende voorbeelden en wees niet bang om de beste ideeën in je eigen interieurontwerp over te nemen.