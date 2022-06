Authentiek eilandhuis met een gevarieerd interieur

In een pittoresk en ongerept landschap is de voormalige boerderij gelegen. Het landschap is adembenemend en het robuuste, natuurstenen huis past perfect in deze omgeving. De wolkenluchten lijken wel constant veranderende schilderijen. Wel is het zo dat dit een redelijk eenzame plek is. Voor stadsmensen misschien minder geschikt, maar voor de liefhebbers van landelijk wonen is dit een plek om van te kunnen dromen.