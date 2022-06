Je balkon: de luxe van binnen, maar dan buiten

Onze laatste groene stop voordat we verder gaan naar andere opties voor je balkon is deze wilde daktuin. De natuur krijgt hier, althans zo lijkt het, de vrije hand. Hoewel er weinig ruimte is op dit balkon, een veelvoorkomend probleem waar we in dit ideabook ook nog op ingaan, is er onder de overkapping vast nog ruimte voor het creëren van een zitplek. Dit groene balkon is een prachtig voorbeeld van het genieten van weelderig groen in een stedelijke omgeving. Aanrader is, en mogelijk is dat op dit balkon ook de bedoeling, van je balkon gebruik te maken om wat kruiden te laten groeien. Munt bijvoorbeeld is makkelijke gast in de tuin en is ideaal te verwerken in gerechten en natuurlijk in verse muntthee.