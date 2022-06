Een droomhuis met een bijzondere indeling

Een echt kijkje in de keuken mag in dit overzicht uiteraard niet ontbreken. De stijl is daarbij iets wat ze zeker willen benoemen. Modern met kleine rustieke en industriële toevoegingen dekt de lading waarschijnlijk het beste. De eettafel is van het rustieke een prachtig voorbeeld en de betonnen trap geeft een heel fraai ruw en industrieel tintje. En die schoorsteen is ook erg bijzonder, want ook bij de eettafel is een haard te vinden! En het aanrecht mogen we ook niet vergeten: die zorgt voor een flinke minimalistische duit in het zakje.