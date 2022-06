Modern wonen in een oud huis

De buitenkant is prachtig om te zien, maar we komen natuurlijk ook voornamelijk vanwege het bijzondere interieur op deze plek kijken. De woonkamer laat gelijk een goed beeld zien van de fraaie eigentijdse manier waarop dit huis is ingericht. Het klassieke is wel voelbaar, maar de moderne stijl is toch zeker overheersend. Door de kleuren en de vloer met houtmotief is daar ook een subtiel rustiek randje aan toegevoegd. Een sfeer om door een ringetje te halen is het gevolg!