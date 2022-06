6 tips voor het kiezen van het perfecte schilderij voor de woonkamer

De belangrijkste tip in het kiezen van de stijl en het thema van je schilderij: vermijd gecultiveerde, goedkope cliché's. Het is voor velen verleidelijk om in woonwinkels het geijkte repertoire in je winkelmandje te gooien: de skyline van New York, een Boeddha-hoofd, Audrey Hepburns profiel in Breakfast At Tiffany's, laten liggen.

Qua thema is het een goede tip om na te denken over afbeeldingen waar je gelukkig van wordt en die direct verwijzen naar jouw voorliefdes, smaak en hobby's. Ieder wenst iets anders om te zien. De donkere dametjes op dit schilderij passen goed bij iemand met een wereldlijke behoefte aan reizen en culturen. Een idyllisch havenstadje past bij een serene sfeer, een bruisende stadsavond bij feestgangers, een historische zeeslag bij liefhebbers van antiek, en een abstract geheel met felgekleurde lijnen is weer ideaal voor personen die hun interieur iets progressiefs en moderns willen geven. Zorg ervoor dat bezoekers van je huis het thema kunnen rijmen met jouw karakter.