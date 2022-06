Go natural! Zo richt je je huis in met natuurlijke materialen

Een goede toevoeging om je dak natuurlijker te maken is natuurlijke isolatie. Zoals we al bespraken is een groendak al een vorm van natuurlijke isolatie op zich. Kies je niet voor een groendak maar wil je je bestaande dak met natuurlijk materiaal isoleren dan levert luchtdicht isoleren veel comfort en geld op. Ondanks dat Nederland zo’n ‘groen’ land is, wordt natuurlijke isolatie hier veel minder toegepast dan in andere landen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat in ons land weinig in eigen beheer wordt gebouwd en de materialen en voordelen van natuurlijke isolatie nog vrij onbekend zijn. Natuurlijke isolatie heeft echter veel te bieden: het kent een betere luchtdichtheid en dampregulatie waardoor het beter isoleert, veel beter ventileert, vocht opneemt en daarnaast biedt het veel meer wooncomfort. Bovendien verbetert de akoestiek ook aanzienlijk met natuurlijke isolatie. Er zijn veel verschillende natuurlijke materialen verkrijgbaar. We bespreken de belangrijkste vier: vlas, katoen, houtvezel en hennep.

Vlas is een materiaal dat twintig procent van het eigen gewicht aan vocht kan opnemen en weer afgeven wat een gunstig effect heeft op het binnenklimaat. Vlaswol is vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt de beste keuze qua natuurlijk materiaal. Isolatiemateriaal van katoen wordt gemaakt van tweedehands kleding. Katoen heeft een sterk vocht regulerende werking waardoor het meer warmte kan opslaan. Vergeleken met vlas en houtvezel is het materiaal ook akoestisch beter. Het is echter minder geschikt voor vochtige ruimtes. Houtvezelisolatie beschermt ook tegen de hitte in de zomer, heeft een uitstekende geluidsisolatie en reguleert de vochtigheidsbalans van de constructie. Het is een zuiver natuurproduct gemaakt van houtresten zonder toevoeging van schadelijke stoffen. Hennep ten slotte is een veelzijdige en snel groeiende plant. Door deze snelle groei krijgt onkruid geen kans waardoor er nauwelijks bestrijdingsmiddelen hoeven te worden gebruikt. Tijdens de groei zuivert hennep ook de lucht. Door met hennep te isoleren bespaar je dus niet alleen energie maar het geeft ook een aangenaam en gezond binnen- en buitenklimaat. Wanneer je je dak isoleert met natuurlijke isolatie dien je ook een dampscherm te plaatsen om te voorkomen dat inwendige condensatie in het nieuwe isolatiemateriaal gaat zitten. Een natuurlijke variant is hier het dampopen dampscherm. Een dak isoleren is kostbaar maar er zijn allerlei subsidies te verkrijgen dus verdiep je eerst in deze mogelijkheden alvorens je aan de slag gaat. Voor het isoleren van een zolderdak van 70 m2 ben je tussen de 1000 en 4500 euro kwijt. Je bespaart echter rond de 30% op de stookkosten en krijgt vaak subsidie dus een deel kun je weer terugverdienen.