Schilder de buitenkant van je huis als een professional

Als het echte schilderwerk gaat beginnen, moet je zorgen dat je alleen op de muur schildert en niet bijvoorbeeld op de kozijnen. Het is dus zaak om kozijnen en ander houtwerk af te plakken met schilderstape. Dat is even een klusje, maar je zult er geen spijt van krijgen. Verf van de kozijnen krabben is nog veel meer werk namelijk. Het is ook aan de raden de grond af te dekken met bouwfolie. Dat beschermt de kwast als je de onderste laag aan het schilderen bent. Maar ook als je kwast of roller een keer per ongeluk valt. Daarnaast beschermt het de tuin of stoep nog tegen spetters. Ruwe ondergronden zijn lastig met tape af te plakken. In dat geval kun je een verfschild gebruiken, dat is een harde plastic spatel met een scherpe afgeschuinde rand.