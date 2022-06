Professional in beeld: Van Bruchem Staircases & Interiors

Een plaatje van een moderne trap mag in dit overzicht uiteraard niet ontbreken. Want een moderne inslag is in de hedendaagse interieurarchitectuur iets wat je uiteraard vaak tegen komt. En toch zie je de klassieke inslag ook hier weer een beetje terug komen. Hout blijft namelijk voor dat wat meer traditionele randje zorgen. En dat is eigenlijk ook heel erg leuk, want het geeft aan dat de traditie bij dit bedrijf op een moderne manier voortleeft. Het meest leuke is toch wel dat het eigenlijk geen hout is, maar een bamboe. Had je ooit verwacht dat dit materiaal ook voor een trap gebruikt zou kunnen worden?