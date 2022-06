Creatieve tuinbeelden scheppen de juiste setting

Tuinbeelden zijn al eeuwen zeer geliefd als drager van symbolische betekenissen, het uitdragen van status en sfeerverhogende elementen. Denk aan de tuinen van de adel, memoriserende beelden van staatslieden en je weet direct wat we bedoelen. Beelden in de tuin zijn tegenwoordig ook voor de gewone sterveling heel bereikbaar geworden. Zeker de beelden die we vandaag aan je laten zien. De kunstenaar die voor deze werken verantwoordelijk is heet Cor van Oosterhoud. Hij volgde de vakopleiding Natuursteenbewerken in Utrecht en daarnaast studeerde hij aan de Gerit Rietveld Academie te Amsterdam. Deze twee opleidingen stellen hem in staat om een hoge creativiteit te koppelen aan een vakkundig kunstenaarschap. Hij richtte Atelier Pierre Juste (de juiste steen) op, dit is het vaandel waaronder hij zijn persoonlijke ontwerpen uitbrengt. Natuursteen is een medium dat zo´n beetje voor de eeuwigheid bedoeld is, dus een ontwerp van Oosterhoud is een investering voor langere tijd. Kijk met ons mee naar de mooie voorbeelden die we hieronder voor je op een rij hebben gezet.