Mooie vloerkleden maken sfeer

We kijken hier naar de nieuwe collectie van Vloerkledenwinkel.nl, deze draagt de Basic en dit is niet zonder toeval. De Scandinavische eenvoud en creativiteit bepalen de sfeer van dit kleed, dat met de hand gemaakt is. De oplage is klein dus je doet met dit kleed een bijzondere toevoeging aan je interieur. De look is hedendaags en ingetogen, waardoor het kleed zeer goed past bij interieurs in een minimalistische of Scandinavische stijl. Het is een product dat op een eerlijke en milieubewuste manier tot stand gekomen is, waardoor je bij de aanschaf van dit kleed ook bijdraagt aan het welzijn in de wereld. Daarbij wordt een deel van de opbrengst van de verkoop van dit kleed gestoken in lokale scholen in India, waardoor de kinderen daar een kans krijgen. Een kleed met een goed verhaal dus!