Designmeubels met een bijzondere twist

Nick Ronde heeft in dit werk een abstractie van een skyline gemaakt. De open vlakken zijn een stijlkenmerk dat we vaker tegenkomen in het design van Ronde. Deze kast is niet alleen stijlvol en bijzonder, hij is ook gewoon erg praktisch. Je creëert met deze kast behoorlijk wat opbergruimte aan de muur, zonder de woonruimte op de vloer te claimen. De werken van Ronde zijn sterk minimalistisch en passen daarom goed in een ingetogen interieur waarin de rust en ontspanning gezocht wordt. Op de afbeelding wordt de kast als boekenkast gebruikt, lezen is immers een prima activiteit in een rustig interieur. Mocht je een echte fan zijn van de cinema, dan kun je er natuurlijk ook je collectie films in uitstallen. It's up to you!

Tot zover de minimalisische design meubels van Nick Ronde. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

