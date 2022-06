Luxe woning in de duinen van Bergen aan Zee

Wat een plaatje is dit huis! Deze moderne villa is gebouwd met de beste materialen en is tot in de details uitgewerkt. Veel elementen zoals de natuursteen of de houten schuttingen komen vaker terug, waardoor er een mooi samenhangend geheel ontstaat. De villa staat op een duin en kijkt zo uit over het strand en de zee. Er is een privé garage en de grote ramen ogen, zeker als het licht aanstaat, zeer uitnodigend.