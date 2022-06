Nederlandse droomwoning aan het water: zo mooi!

Als je al onder de indruk was van het exterieur, dan is dit interieur zeker een tweede verrassing: wat een magistraal minimaal design is dit! De trap heeft door de houten treden een Scandinavische look en past zo precies in de minimalistische zwart-wit setting. Let op de industriële lampen: mega populair en erg sfeervol. Vanuit deze positie in de hal kijk je links en rechts door de woning heen. Dit is een woning met een bijzonder grote openheid en transparantie. Overal vind je ramen die de woning laten zwemmen in het licht.