Een droomhuis op het platteland

Echt een woonpaleis dit. Geen wonder dat de bewoners trots zijn op hun huis. En wel zo trots dat ze ons de kans gunnen om lekker te kijken naar deze schitterende foto's. Daar zijn wij hen erg erkentelijk voor. Dit pand valt op in de landelijke setting, het is een huis waar de meeste mensen alleen maar van kunnen dromen. Hier zien we de oude tijd weer terugkeren een plek om te genieten van het leven. De looks passen helemaal in het hokje van de Engelse stijl. We zien zo de ouderwetse koets voorrijden. Staan we hier nu in 2017 of honderd jaar eerder? Het is niet te filmen zo mooi! Een expert kijkt graag met je mee bij het ontwerpen van je nieuwe woning.