Een huisje in de Nederlandse duinen: wat een plaatje!

Het wordt ochtend in de duinen van Vlieland, een schitterend eiland voor de kust van Nederland. We horen de zeemeeuwen al schreeuwen terwijl de zon langzaam opkomt. Op dit tijdstip zien de duinen er betoverend uit, geen wonder dat de eigenaren van dit huisje zich de koning te rijk voelen. We kijken over de duinen, zo de woonkamer in. Andersom heb je vanuit je luie stoel zicht op de zee. Als je hier niet een wordt met de natuur dan weten we het echt niet meer.

Het valt op, dat er voor de bouw van deze vakantiewoning veel gebruik gemaakt is van ecologisch hout. Daardoor gaat de woning mooi op in de stetting. Ook de minimalistische look en de relatief kleine hoogte van het huisje maken het perfect voor deze duinachtige omgeving. Een expert kijkt graag met je mee naar de mogelijkheden voor je nieuwe woning.