Een monumentale woning in Amsterdam met een moderne look

De oude keuken moest plaats maken voor de nieuwe. De looks zijn helemaal van deze tijd: een donkere wand met een modulaire look waarin keukenapparatuur geïntegreerd is. Het keukeneiland dat dezelfde look heeft lijkt eruit gesprongen. Zo handig zo'n eiland omdat je gemakkelijk met verschillende koks kunt koken. Ziet er ook echt prachtig uit en je krijgt er een vrij gevoel van. Let ook even op de vloer, deze gietvloer is eenvoudig schoon te maken, echt geen overbodig luxe in de keuken.