Bij Vlissingen Staat Een Droomvilla In De Duinen – En Jij Mag Nu Binnenkijken!

Buiten raken we direct zwaar onder de indruk van de gloednieuwe looks voor de woning. Wat we zien is schitterend, het design bestaat uit verschillende aantrekkelijke elementen: een rieten dak, waardoor de woning die luxe boerderij-look krijgt, een groot terras en natuurlijk de overdekte lounge, ideaal bij elk weertype omdat je er beschermd zit. Wat opvalt is de zuivere witte look van de villa. Met deze hagelwitte touch gaat deze woning mooi op in de natuurlijke omgeving. Een expert kijkt graag met je naar de mooiste ideeën voor je nieuwe woning.