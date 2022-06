5 geweldige tuinideeën die geld besparen

Het is belangrijk dat je tuin een duidelijk herkenbare vorm heeft. Dat wordt eerder als mooi beschouwd, dan een chaotische tuin. Het is heel eenvoudig om zo'n mooie vorm in je tuin te maken. Het enige wat je nodige hebt is een houten afscheiding (hout dat niet duur is) een gazon en wat mooie planten. Dit alles kost weinig en met een beetje knutselvaardigheid kom je in deze tuin al een heel eind. Op het voorbeeld zien we hoe mooi eenvoudig kan zijn. Het gazon is strak gemaaid en klaar voor het zonnen. Een expert kijkt graag met je mee naar de mooie voorbeelden voor je nieuwe tuin.