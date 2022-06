Authentieke woning met een gloednieuwe uitbouw

De combinatie tussen de twee stijlen is opvallend: een moderne look voor de uitbouw terwijl het huis juist een authentieke look heeft. Je verwacht dit niet. Maar het werkt erg goed! Juist het contrast maakt deze uitbouw tot een succes. De minimalistische look van de uitbouw maakt deze match mogelijk. Oude huizen hebben vaak een wat donker interieur omdat men vroeger niet zoveel bezig was met dit soort aspecten. Tegenwoordig willen we wel graag een licht en open interieur. Met de komst van deze uitbouw is het interieur ook een stuk opener geworden. Via het terras (ideaal voor ontspanning in de zomer) lopen we zo de uitbouw binnen. Via de uitbouw kom je terecht in de authentieke woning. Het daglicht schijnt door de grote ramen naar binnen en reist door de open woonruimte (die is ontstaan met de komst van de uitbouw) door naar het interieur van de oude woning. Zo krijgt de woning een boost waardoor de woonsfeer verbetert. Een expert kijkt graag samen met je naar een nieuwe look voor je woning.