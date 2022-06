Veel meer woongenot dankzij deze geweldige moderne aanbouw

Dat een uitbouw een hele mooie en fijne uitbreiding van een bestaand huis kan zijn, hebben we hier bij homify al heel vaak gezien. Vandaag kunnen we je deze moderne variant van de architecten van Capital A laten zien die van een bestaande bungalow een prachtig en eigentijds geheel maakten. Deze aanbouw staat in Edinburgh, Schotland en heeft iets minder dan 240.000 euro gekost.