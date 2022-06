Romantisch oud huis met moderne trekjes

Dit huis heeft een ontzettend grote landschappelijke charme. Een huis in een stijl waarin huizen al heel lang niet meer gebouwd worden. Na de laatste renovatie verkeerd dit gebouw in een uitstekende staat van onderhoud. Zo is het dak in z’n geheel vervangen en wederom voorzien van het authentieke riet. Niet alleen het huis heeft een traditionele uitstraling, ook de directe omgeving ziet er uit zoals die bedoeld is. Prachtige natuurstenen muren met bijpassende klimplanten zorgen voor een intieme verhoogde tuin. Maar aangezien binnen eigenlijk veel meer bijzonders te zien is, gaan we daar snel een kijkje nemen.