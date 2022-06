Ruim woonhuis in een oude schuur

Zie jij jezelf al in een schuur wonen? Vast niet! Maar na het zien van dit bijzondere project denk je daar misschien wel anders over! Het gaat overigens niet om een gewone schuur in de zin van een garage, maar om een Duitse schuur die het midden houdt tussen een pakhuis en een boerenschuur. Dit pand, dat meer dan honderd jaar oud is, had als schuur zijn diensten meer dan voldoende bewezen en is na een grondige restauratie en verbouwing aan een tweede leven begonnen als ruime woning. Een bijzonder project dat, met respect voor het oude karakter van het gebouw, is vormgegeven door de architecten van Moeve Architekten.