Voor & Na: doorsnee tuin wordt prachtige groene oase

Met het kiezelbed, de schommel en de vele prachtige planten is er ook een nieuw gazon in deze tuin gelegd. Niet zo statig en rechthoekige als in de oude situatie, maar in een meer speelse en ronde vorm. Al met al is dit een spannende, interessant en heel diverse tuin geworden waar ongetwijfeld nog vele zomers van genoten gaat worden.

