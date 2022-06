Een blokkenhuis als prachtige familiewoning

De wat gesloten ramen aan de buitenkant blijken allerminst te zorgen voor een beperking van de lichtinval in het huis, er is hier juist een zeer lichte en heldere woonkamer te zien! De woonkamer staat in open verbinding met de keuken en tussen de beide ruimtes is een royale eettafel geplaatst. En ook hier is het allemaal vierkant of rechthoekig wat er te zien valt: de keuken, de meubels, de open haard en zelfs op het tapijt en in de gordijnen keren blokken weer terug. Dat die laatste twee gekleurd zijn, zorgt wel voor een speels en vrolijk tintje in het verder redelijk serieuze interieur.