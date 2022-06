Wonen in een wereldstad als Parijs is natuurlijk fantastisch, maar ook heel erg duur. Een kleine woning zoals een studio is dan de goedkoopste oplossing. De studio die in dit Ideabook onder de loep genomen wordt, is zo charmant en leuk om te zien dat het in dit geval absoluut geen straf is om klein te moeten wonen. Het is een liefdesnestje onder het dak in het hart van de stad van de liefde! Op een steenworp afstand van het wereldberoemde Louvre is deze zolderwoning te vinden. Kijk mee naar het prachtige ontwerp van interieurontwerper Cristina Veláni.