Ultramoderne woning met een schitterende achtertuin

De weerspiegeling van het water geeft op elk moment van de dag een andere sfeer die ook in de woonkamer aanwezig is. In de ochtend is er een prachtige rust en sereniteit. Dat is pas heerlijk wakker worden op dit zonneterras met uitzicht op de vijver in de ochtend! Een instant vakantiegevoel in je eigen huis… Er is wat ruimte tussen het houten vlonderterras en de waterspiegel waardoor dit terras lijkt te zweven. Een fraai detail!