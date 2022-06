Industrieel huis met een vleugje glamour

We vallen direct met onze neus in de boter, want dit design laat precies zien waar het in deze woning om gaat. De garderobe is schitterend uitgevoerd en brengt de jassen op een bijzondere manier naar voren. Dit zwart-wit design zorgt voor een zekere rust en duidelijke orde in de woning. Je hebt hier een mooie doorkijk omdat de wand niet geheel afgesloten is. Je hebt dus transparantie in huis, zonder de duidelijke scheiding van de verschillende ruimtes te verliezen. Een expert kijkt graag met je naar de mogelijkheden voor een nieuwe inrichting van je interieur.