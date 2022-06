9 slimme ideeën om de keuken van de woonkamer te scheiden

Zo juist zagen we een bar, tafel, bank en wand als scheiding, maar een eiland hadden we nog niet gezien. Dit keukeneiland kan heel goed dienst doen als bar, zoveel is zeker. Als room divider valt hij ook op! De zwarte look knalt eruit in dit witte design, net zo sterk als de rode bank, alleen dan met een ander soort temperament. Op dit keukeneiland kun je werken, maar ook alles in opbergen. Een ideale manier om de kamer van de keuken te scheiden, zonder de openheid van de ruimte te verminderen.