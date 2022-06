Nostalgische woning met klassiek interieur

De slaapkamer doet niet onder voor de andere ruimtes in dit appartement. Ook hier komt de nostalgische sfeer weer overduidelijk terug. Een dagje in bed blijven ziet er in een bed als dit wel erg verleidelijk uit. Wederom is er met zeer veel oog voor detail gewerkt. Kijk maar naar het nachtkastje met de mooie oude wekker. Of naar de leuke fotolijstjes aan de muur. Vanuit de slaapkamer kun je ook zo naar het balkon door middel van een openslaande deur.

Is jouw mening over klassieke, nostalgische interieurs wat

bijgesteld na het zien van dit appartement? Voor klassieke inspiratie op een compleet tegenovergestelde manier is dit Ideabook zeker aan te bevelen.