Voor dit project gaan we helemaal ‘down under’ en wel naar een plek in de buurt van Sydney. In de buurt volgens de Australische begrippen dan, want in Nederland zouden we hiervoor een aantal uurtjes in de auto moeten gaan zitten! Het bijzondere van dit huis is dat het binnen enkele dagen op deze locatie is opgebouwd. De elf verschillende elementen waar het huis uit bestaat, waren eerder al elders gebouwd. Een excentrieke villa in een landelijke omgeving mag gerust gesteld worden! Naar verluid waren de ‘laid back’ bewoners in de omgeving erg verbaasd over de snelheid waarmee dit project van de architecten van Modscape tot stand gekomen is!