Meubilair voor een slaapkamer in de industriële stijl

Deze minimalistische, industriële lamp heet Cowo en is een dimbaar lampje van beton dat een jas van notenhout heeft. Daarbij is er een stopcontact in deze lamp geïntegreerd waardoor je s´nachts je mobiel ook kunt opladen. Bij deze lamp heb jij de controle, want de eenvoudige draaiknop met retro look geeft je de mogelijkheid om de lichtintensiteit te regelen. De lamp beschikt over een linnen snoer dat natuurlijk erg bijzonder staat bij het beton en het hout. Beton is een materiaal dat eeuwen met name een bouwkundige toepassing kende, maar de laatste jaren heeft het zijn weg gevonden in onze interieurs. Let eens op het schitterende contrast tussen het warme hout en het koele beton. Dit ontwerp van NokNok is in evenwicht!

Tot zover het prachtige Dutch design. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

