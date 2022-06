Industrieel design voor een prachtige basis

Met deze bijzondere tafel wanen we ons in een oud industrieel complex. De kenmerkende witte tegels versterken deze associatie en maken de sfeer compleet. In de hoek van de ruimte staat een natuurlijke decoratie, een frisse plant, die vanzelfsprekend nogal contrasteert met de kunstmatige ambiance in de kamer. Maar juist deze combinatie geeft het interieur een aantrekkelijke look. Boven de tafel, die ontworpen is door VanOuds en bestaat uit hoogwaardig notenhout uit de Belgische Ardennen, zien we de neon lichtbak, jaren lang werd deze in fabrieken en scholen gebruikt, maar nu doet hij ook zijn intrede in het moderne interieur. De tafel is een mooie toevoeging aan deze industriële setting, het meubelstuk lijkt oud maar is toch gloednieuw.