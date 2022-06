Een keuken onder de sterren

Dit huis wordt gekenmerkt door een kleine binnenruimte en ook de tuin is niet heel erg groot. De uitbreiding beslaat daarom ook maar enkele vierkante meters. Daardoor is een compacte keuken ontstaan die door het vele glas toch ruim aandoet. Vooral het kleine kookeiland geeft het gevoel meer dan voldoende ruimte te hebben voor het koken zelf. Er is zelfs nog plek gevonden om twee leuke barkrukken toe te voegen. Door te kiezen voor een in het plafond geïntegreerde afzuigkap ontstaat ook een groter ruimtelijk effect. Als er hier nog een grote afzuigkap midden in de ruimte was geplaatst, dan was het ruimtelijke effect van de glazen uitbreiding geheel teniet gedaan!