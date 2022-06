Dag plastic, hallo papier!

Als we in zoomen dan zien we hoe vakkundig deze lamp gemaakt is. Papier komt van de boom en heeft zodoende een natuurlijke look die mooi past bij industriële of minimalistische interieurs. Het licht valt door de openingen van deze met de handgemaakte lichtsculptuur die ieder interieur een bijzondere glans geeft. We mogen ze met recht een sculptuur noemen want de papierpulp wordt of geboetseerd of in een mal gegoten, een proces waar esthetische vormen als deze ontstaan.