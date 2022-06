Open haarden voor moderne huizen

De huidige populaire jongen van de klas: de betonnen open haard. Onder het motto: no nonsense, back to basics, strak en simpel, de betonnen open haard kan in vele varianten, groot en klein, worden toegevoegd aan een woonkamer. Vaak zien we nu dat deze bovendien niet meer tegen de muur aan wordt geplaatst, maar ook juist middenin een ruimte. Het bewaart de rust in een ruimte. Moderner kan bijna niet.

Beton is goed bestand tegen de hitte van een haardvuur. Verder wordt het gezien als een relatief duurzaam materiaal doordat het gemakkelijk te recyclen is. Het is bovendien goedkoper dan steen, marmer of hout. Een betonnen open haard hoeft bovendien niet per se op maat gemaakt te worden. Prefabricage of prefab is een proces in de bouw waarbij materialen van tevoren in een fabriek of werkplaats tot elementen worden gemaakt.