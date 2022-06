Zo is tuinieren een fluitje van een cent

Een goede verlichting is belangrijk. Ook tijdens een mooie zomeravond wil je genieten van je tuin en tijdens een ommetje niet over een tak struikelen of in de planten terecht komen. Goede verlichting koop je in alle soorten en maten. Ideaal is een combinatie van wandlampen, staande lampen en accentlampen. Denk voordat je je tuin gaat aanleggen na over een goed verlichtingsplan zodat de bekabeling netjes onder de grond verwerkt kan worden. In een bestaande tuin zijn lampen die werken op zonne-energie een goede oplossing. Met deze lampen kun je het lichtplan van je dromen realiseren, zonder de hele tuin overhoop te halen. De lampen zijn immers snoerloos. Je hoeft dus geen tijd en energie te steken in de aanleg van ingewikkelde bekabeling. De lamp op de foto is hier een voorbeeld van. De lamp verplaats je makkelijk en geeft je terras, balkon, entree of border in een mum van tijd sfeer.

Laat je goed adviseren door een van onze professionals en laat een mooi verlichtingsplan maken. Dit biedt een absolute meerwaarde voor je tuin.