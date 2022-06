17 manieren om een saaie patio nieuw leven in te blazen

Maak je geen zorgen wanneer je een wat saai terras hebt. Er zijn talloze zeer eenvoudige manieren die je zo kunt toepassen om je terras op te fleuren en zo tot centrum van de aandacht te maken in je tuin. Vraag het elke tuinarchitect of zelfs interieur designer en deze zullen je vertellen dat kleur, textiel en texturen allemaal zeer grote impact hebben op wat eens een wat kleurloos deel van je tuin was. Geloof je ons niet? Kijk dan even mee naar onze tips en oordeel zelf! We geven je wat budgetoplossingen om van je terras dat kleurrijke gezellige paradijs te maken!