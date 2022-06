Een modern huis aan de Middellandse Zee

Andere landen hebben vaak een totaal andere stijl qua huisinrichting. En deze andere ideeën kunnen een leuke verandering en inspiratiebron zijn. Het Middellandse Zeegebied heeft een geheel eigen stijl zowel voor wat betreft interieur design en de aanleg van tuinen. Met warme tinten zoals okergeel en terracotta, tegels met patronen in combinatie met olijfgroen en diepblauw. Vandaag reizen we naar het Middellandse zeegebied en laten we je een typische mediterrane inrichting zien vol charme en stijl die het bekijken zeker even waard is! Geniet mee van de warmte en zeer fraaie harmonie van deze woning…