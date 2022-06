Het ideale familiehuis

Voor leefruimte is een open concept gekozen. De keuken, eetkamer en woonkamer lopen naadloos in elkaar over. Voor een gezin een ideale opstelling! Lichte kleuren zijn goed om hier te gebruiken: het zorgt voor een heel fris en opbeurend effect. En wil de artiest van het kunstwerk aan de muur even opstaan? Is het artistieke vrijheid van de vormgever of is het een bestaand schilderij? In het echt kan dit tafereel ook prima aan de wand hangen namelijk!