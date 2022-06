4 tips voor het creëren van een vakantiegevoel in de tuin

Een van een mooiste dingen in de tuin is natuurlijk een eigen vakantie-/ tuinhuis. House of Green bewijst met dit ontwerp over een moderne smaak te bezitten. We voelen ons helemaal op ons gemak in dit tuinhuis met stijl. In een ruimte tuin is dit huisje zo gerealiseerd en het leuke is dat het een overkapping rijk is, waardoor je ook als het regent kunt genieten van een avondje in de zomertuin. Bij het eenvoudige gazon staat dit huisje erg goed. Voor de avond is er zelfs sfeervolle bolverlichting in gemaakt, samen met de kaarsen en de waxinelichtjes roept deze een sfeer op die niet te versmaden is. De zomer is het hoogseizoen voor de tuin, de avonden zijn lang en warm (meestal, soms) dus willen we maximaal genieten van onze buitenruimte, dit ontwerp laat zien hoe je het meeste uit je tuin kunt halen. Een mooi design door House of Green!