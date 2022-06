Oud en nieuw: de perfecte gezinswoning!

Het huis in onze tijd is een plek om te relaxen, te genieten van de vrije tijd en vooral veel plezier te hebben van topdesign. Wij vinden het erg leuk om je steeds weer te verrassen met geweldige woningen waarvan de concepten je steeds een nieuwe creatieve boost kunnen geven. Vandaag hebben we weer een schitterende woning gevonden: een Engelse woning aan de zee. De lichtheid en de woonruimte die we hier aantreffen is echt met geen pen te beschrijven. Toch gaan we een poging wagen dit voor elkaar te krijgen. Natuurlijk ook met behulp van prachtige foto’s, zodat je echt kunt ervaren hoe gaaf de woning is. Kijk met ons je ogen uit!