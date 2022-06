9 x een afdak voor het terras

Deze high-tech luifel is iets voor echte liefhebbers! Met behulp van een afstandsbediening maak je eenvoudig gebruik van de elektronische besturing, waarmee je schaduw kunt maken. Het mooie van dit ontwerp is dat je beschermd bent voor de wind uit alle richtingen. Dakmateriaal voor een terras is dus veelzijdiger dan je in eerste instantie denkt. We hebben met dit artikel je een aantal treffende voorbeelden laten zien waarmee jij je terras, dakterras of patio een mooie look kunt geven. Als het regent of de zon fel schijnt is het belangrijk dat je een goede luifel of dakbedekking van geschikt materiaal hebt om jezelf te beschermen. Laat je altijd adviseren door een expert op dit gebied. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën! We sluiten deze reeks voorbeelden af, maar nemen je graag mee naar meer mooie voorbeelden. Hopelijk ben je net zo geïnspireerd en enthousiast als wij!