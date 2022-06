Verlicht je woonkamer in stijl

Hangende lampen ontbreken eigenlijk in geen enkel huis en dat heeft een goede reden. Zo hoog hangend verlichten ze de ruimte erg goed. Voor het plaatsen van een hangende lamp moet je wel goed nadenken over bijvoorbeeld hoe je de stroom er naartoe krijgt. Bij een nieuw in te richten huis kun je er voor kiezen alles in te laten frezen, zodat het niet in het zicht is. Aan de andere kant heb je tegenwoordig natuurlijk hele fraaie snoeren die best gezien mogen worden. Met het aantal en de grootte van de lampen kun je variëren. Ga je voor één grote of wil je meerdere kleine. Het is in principe allemaal mogelijk. Ook qua materialen zijn de mogelijkheden eindeloos. Doe hier alvast wat inspiratie op.