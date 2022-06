6 simpele stappen om je houten vloer te schilderen

En die volgende stap is de grondverf. Grondverf zorgt voor een betere dekking en hechting van de laklaag. Als je de vloer in een lichte kleur wil schilderen, kun je het beste witte grondverf nemen. Ga je voor donkere verf, kies dan een grijze grondverf. Net als bij het schilderen van een muur, is het handig om de randen van de vloer met een kwast te schilderen. Even een schuurpapiertje over de kwast halen voorkomt loszittende haartjes van de kwast in je verf. Vervolgens pak je de parketverfroller en schilder je in de richting van de houtnerf. Het is aan te raden een aantal planken helemaal te schilderen. Een hele plank schilderen geeft het mooiste resultaat. Doe steeds een plank of vier zodat je overal goed bij kunt en geen vieze voeten krijgt. De grondverflaag is overschilderbaar na ongeveer 5 uur.