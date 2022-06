11 fantastische ideeën die je tuin helemaal hip maken!

Of u nu een groene vingers hebt of niet: we willen allemaal van een prachtig aangelegde tuin genieten. Ja, het kost tijd en we hebben niet niet altijd de energie of de inspiratie om dit voor elkaar te krijgen.

Maar er is goed nieuws voor je: hoe klein, smal of breed, modern of rustiek je tuin ook is. Voor alles is een oplossing en vaak hoeft het helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.

We hebben de leukste ideeën van onze experts voor je in dit Ideabook verzameld. Laat je inspireren zo veel als je wilt!