Prachtige landelijk gelegen villa met een eclectisch randje

De gelaagdheid van het huis en de tuin zijn hier ook duidelijk te zien. Maar wat nog veel meer opvalt, is de bijzondere stijl die gebruikt is bij deze woning. De natuurstenen muren van de terrassen passen goed in de omgeving, maar de betonnen blokken waaruit de woning is opgebouwd vormen daar juist een groot contrast mee. Een interessant eclectisch beeld is het resultaat.