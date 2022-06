7 verrassende dingen die je beter niet kunt bewaren in je badkamer

Badkamers zijn ideale plekken om allerlei spullen op te bergen. Je plaatst een mooie badkamerkast en ineens heb je een zee aan ruimte voor al je make-up en toiletspullen. Maar wat nu wanneer we je vertellen dat niet alle dingen die je daar neerzet daar ook werkelijk kunnen staan? Omdat ze in kwaliteit achteruit gaan bijvoorbeeld. Wij waren in ieder geval verrast om te horen dat sommige dingen, waarvan we dachten dat ze echt in de badkamer thuis horen, daar beter niet kunnen staan. Vandaag vertellen we je welke dingen dit zijn…